Діти зі СМА почали отримувати лікування у Львові

Лікування дітей зі спинно-мозковою атрофією розпочали у Львові, йдеться в ТСН.

Пацієнтам колють препарат «Spinraza», який зупиняє прогресування недуги. Це лікування - пожиттєве. Перші дози вже отримали три дівчинки: 8, 13 та 15 років.

Загалом терапію, яку Україні надали благодійники, одержать п'ятеро дітей. Препарату їм вистачить на кілька місяців, а потім, сподіваються медики, надійдуть ліки, які вже закупили коштом держбюджету. Один флакон препарату коштує сто тисяч доларів. "Я отримала лікування від свого захворювання - СМА, "Спінразу". Я дуже щаслива, хоча не до кінця мені віриться", - каже маленька пацієнтка.

Загалом у Західноукраїнському дитячому медичному центрі - 26 пацієнтів зі СМА. Ця хвороба прогресує з кожним роком і може призвести до смерті.

"Ми готувалися в Польщі, техніка введення ліків є доволі непростою, вони вводяться в спинномозковий канал і вертикально. Вісім годин вони повинні лежати, щоб ліки розподілилися по спинномозковому каналу", - розповідає лікар-педіатр Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Марта Шеремет.

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