Дети из СМА начали получать лечение во Львове

Лечение детей со спинно-мозговой атрофией начали во Львове, говорится в ТСН.

Пациентам колют препарат «Spinraza», останавливающий прогрессирование болезни. Это лечение – пожизненное. Первые дозы уже получили три девочки: 8, 13 и 15 лет.

В общей сложности терапию, которую Украине предоставили благотворители, получат пятеро детей. Препарата им хватит на несколько месяцев, а затем, надеются медики, поступят лекарства, которые уже закупили за счет госбюджета. Один флакон препарата стоит сто тысяч долларов. "Я получила лечение от своего заболевания – СМА, "Спинразу". Я очень счастлива, хотя не до конца мне верится", – говорит маленькая пациентка.

Всего в Западноукраинском детском медицинском центре – 26 пациентов со СМА. Эта болезнь прогрессирует с каждым годом и может привести к смерти.

"Мы готовились в Польше, техника введения лекарства довольно непростая, они вводятся в спинномозговой канал и вертикально. Восемь часов они должны лежать, чтобы лекарства распределились по спинномозговому каналу",- рассказывает врач-педиатр Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Марта Шеремет.

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