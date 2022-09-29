Виїзд з України: які сьогодні черги на кордонах і де вони найбільші

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворились черги.
За добу 28 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 68 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.
Водночас повернулися з-за кордону 30 тисяч осіб, понад 27 тисяч з них – громадяни України.
За цей перыод було оформлено 78 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 29 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" -100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 10 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 10 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 30 л/а, 25 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 85 л/а, 9 автобусів, 200 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 20 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 40 л/а, 12 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Порубне" - 40 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів.
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