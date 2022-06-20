Експерт розповів, чи існує для Києва нова загроза наступу росіян

Загроза для Києва з півночі залишається.

Втім, зараз наступу врожих військ на столицю не буде. Армія Російської Федерації "основний удар буде робити на захід".

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Якщо вони зараз залізуть на Київський напрямок, то вони там знову і поляжуть. Все ж таки головне завдання північного угурповування - це відволікання уваги. Навіть географічно це не Донбас, і не південь. Там такі швидкі марші не виходять. Вони вже там трошки побували і знають, чим це завершиться. Там треба десант, там треба спецоперацію, там треба дуже-дуже розумно і грамотно воювати з потужною розвідкою і координацією. Але координацї вони так і не навчилися. А в лісах і болотах треба ретельно готувати операцію", - наголошує військовий експерт.

Він вважає, що "у росіян не буде фізичної можливості відволіктися, бо у них буде "горти" на сході.

Нагадаємо, експерт Олег Жданов повідомляв, що російські солдати змушені перекидати частину своїх військ та озброєння на Запорізькій напрямок, аби стримувати там успішні атаки Збройних сил України. За його словами, характер війни найближчим часом зміниться.

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