ЗСУ за 15-18 км від Херсона, але радіти рано – Арестович

Арестович зазначив, що наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь".
Збройні Сили України перебувають 15-18 кілометрів від Херсона, проте це не означає, що наші війська звільнять місто вже найближчим часом.
Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
За його словами, наші військові вже дуже близько до Чорнобаївки і до Херсона, але активних дій там зараз немає.
"Там пауза, адже сторони почали дуже швидко видихатися. Зараз два-три дні понаступали і пауза. Замучені і ті, й інші", – каже радник ОП.
Арестович зазначив, що наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь".
Він підтвердив, що ЗСУ вже – за 15 – 18 кілометрів від Херсона, а саме місто наші захисники розглядають у біноклі і приціли.
"Проте потрібно розуміти, що радіти завчасно також не треба. Бо війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Так що подивимося", – сказав Арестович.
Він уточнив, що на Сході наступають росіяни, а на Півдні – ЗСУ.
Раніше Олексій Арестович розповів, що на "вишках Бойка" була російська ППО.
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