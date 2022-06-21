До України повертаються дощі, стане прохолодніше: температура опуститься на 10 градусів

У вівторок, 21 червня, в Україні стане прохолодніше.

На заході та півночі країни буде волога погода. Крім того, через опади на 10 градусів зменшиться температура повітря.

Про це повідомляють в "Укргідрометцентрі".

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. На заході вдень місцями і в північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

В західних областях України вдень температура повітря буде 21-23 градуси тепла. У південних регіонах вдень буде до +31 градуса. У центрі денна температура становитиме 28-30 градусів тепла. У північних областях вдень температура повітря прогріється до 26-28 градусі. На сході України - 27-31 градус вище нуля.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 21 червня буде мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень буде становити 24-26 градусів.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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