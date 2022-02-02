Ізраїльські вчені почали друкувати шматки яловичини і баранини на 3D-принтерах за 34 долари за кілограм

Ізраїльські вчені почали друкувати шматки яловичини і баранини на 3D-принтерах за 34 долари за кілограм

Шеф-кухарі нахвалюють смак і соковитість.

Нова опція для вегетаріанців, яка може обманути навіть м’ясоїдів. Ізраїльські винахідники навчилися друкувати м’ясо на 3D-принтерах, і це не фарш, що лише віддалено нагадує яловичину чи баранину. Апетитні шматки штучного м’яса мають таку саму структуру та запах, як справжнє.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

«Коли його ріжеш, дуже схоже на справжнє», - каже шеф-кухар зі світовим ім’ям, кулінарний митець Джордан Склер.

Він не так давно познайомився з яловичиною, яку надрукували на принтері. «Ось готувати це м’ясо вже треба трохи інакше, ніж справжнє. Воно дуже швидко смажиться», - пояснює кухар.

Важко повірити, що запашні стейки на пательні насправді виросли з "м’ясного парфуму" - штучної крові з ароматизатором, саме завдяки їй шматки яловичини та баранини пахнуть як справжні. «Натуральних кольорів ми досягаємо з фруктових та овочевих екстрактів», - показує ізраїльський біоінженер Олексій Томцов.

Аби настільки точно повторити смак і текстуру м’яса, спершу довелося розробити спеціальну комп’ютерну програму, завданням якої стало найретельніше дослідити, з чого воно складається.

«Ми називаємо це "нарощенням", вибудовуємо продукт шар за шаром. Це дозволяє пильно контролювати структуру, додавати жир до тканини, завдяки чому ви майже не здатні на смак відрізнити біологічне м’ясо від нашого. Ваш мозок вважає це м’ясом», - каже директор компанії-виробника Ешар.

М'ясо 3D: ізраїльські винахідники навчилися друкувати м'ясо на принтерах | Новини світу

І пів сотні шеф-кухарів, яких зібрали в ресторані на дегустацію, довелося з цим погодитися.

«Я зараз спробував кюфту з баранини. Дуже цікаво, як їм вдалося досягти такої схожості. Хоча запах і не настільки міцний, як у справжньої баранини, але яка ж вона соковита», - каже один із кухарів.

До кінця цього року новинка на ринку так званого "альтернативного м’яса" може з’явитися і в магазинах. Але поки вона розрахована лише на дуже небідних вегетаріанців - вартує 34 долари за кілограм.

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