Київських школярів навчають, куди бігти та що робити в разі бойових дій

Київських школярів навчають, куди бігти та що робити в разі бойових дій

Є школи, де немає сховищ, тож у такому разі дітей будуть евакуйовувати у найближчі підземні переходи та бомбосховища.

Українських школярів навчають, куди бігти та що робити в разі бойових дій чи природних катастроф. У школах порозчищали та облаштовують підвальні та підсобні приміщення, куди не зазирали роками.

Про це йдеться 15 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Урок починається з того, що діти вчаться бути обережними із гранатами та мінами.

"Запамятайте – найбезпечніше місце – перший поверх біля опорних колон подалі від вікон", – кажуть школярам у поліції.

Батькам у Києві школи розіслали інструкції про те, як діяти їхнім дітям у надзвичайній ситуації. Найважливіше: не панікувати, залишатися поруч з учителями, виходити з класу після тривожного сигналу та заходити до укриттів по одному.

За різними класами у школах розписані різні підвальні приміщення і учнів тренують, як туди потрапити без штовханини і боротьби за місце.

Останні дні найчастіше питання від дітей – про війну, розповіла шкільна психологиня. Вона впевнена, такі тренування допоможуть зняти напругу.

"Знаєте, що найчастіше (запитання від школярів ­– ред.) – чи буде війна. Річ у тім, що в цьому запитанні я не можу дати відповідь. Наша справа якраз і полягає в тому, щоб не надати відповідь – буде чи не буде, а – що робити, якщо", – розповіла психологиня.

Столичні школи розділись: деякі не проводять таких тренувань, аби не сіяти паніку, частина закладів відпрацьовує евакуацію на практиці.

"Це навчання не про паніку, а навчання – як вижити в надзвичайних ситуаціях всього-навсього. У нас сьогодні можуть бути замінування, завтра – трапитися і пожежа в школі", – розповіли правоохоронці.

"Те, що в нас напрацьовано теоретично і практично, найкраще запам’ятовується і в стресовій ситуації наші нейронні зв’язки працюють так, що ми робимо в той момент те, що у нас найчіткіше відпрацьовано", ­– розповів вчитель.

Дітям рекомендують мати зі собою написані на папері контакти рідних для зв'язку.

Деякі школи вже облаштували підвали для тривалого перебування там дітей. Розчистити довелось навіть ті підземні сховища, де роками був лише мотлох. Діти мають пробути у такому підвалі пробути майже три години. Там мають бути запаси води і навіть окремі кабінети для біотулетів.

Проте є школи, де підвального приміщення немає, як наприклад школа в середмісті Києва, що розташована над річкою Либідь. Там дітей будуть евакуйовувати у найближчі підземні переходи та бомбосховища.

"Найголовніше, про що говорять фахівці – це убезпечити найменших діток і для них у кожній школі є укриття. Якщо поряд з приміщенням школи немає бомбосховищ, значить діток евакуюють в інші бомбосховища, які є неподалік", ­– розповіли в міськраді Києва.

Свої власні інструкції на випадок надзвичайних подій мають бути в усіх школах України. Поки дорослі поточнюють шляхи евакуацій, діти в підземних укриттях вже адаптувались.

У столиці школярів вчили поводженню в разі бойових дій чи природних катастроф | Новини України

Читайте також: