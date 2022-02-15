Ми живемо в період першої світової гібридної війни – Верещук

Міністерка заявила, що люди поневолі стають жертвами інформаційних атак.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що ми живемо в період першої світової гібридної війни, але апокаліптичні настрої в Мережі не відповідають дійсності на вулицях.

Про це політикиня сказала під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" у вівторок, 15 лютого.

"Ми живемо в період першої світової гібридної війни. Такого дійсно ще не було. Як і пандемії під час інтернету і соціальних мереж. Були пандемії і до цього, правда ж? Людство змагалося і перемагало віруси. Але щоб все було онлайн і під час онлайн-обговорень – це було вперше"­, – сказала Верещук.

Вона переконана, що панічні настрої в соцмережах не відповідають настроям людей на вулиці.

"І ви бачите, які апокаліптичні настрої у Мережі. Це, звичайно, не відповідає дійсності на вулицях. Якщо ви поїдете на Луганщину або на Донеччину, ви побачите там спокійних працьовитих людей, які кожен на своєму місці працюють і намагаються працювати, жити, розвиватися, ростити дітей, пекти хліб, вчити і лікувати", ­– розповіла міністерка.

Вона водночас зазначила, те, що відбувається у інформаційному просторі – спровоковані з різних джерел інформаційні атаки – призводить до того, що люди поневолі стають живим інструментом цих атак.

"І ми змушені як влада, як опозиція – всі, хто має дотичність – пояснювати, роз'яснювати, давати рекомендації і навіть заспокоювати. Бо ми точно розуміємо, що відбувається – принаймні у тих межах, які в нас сьогодні є. Я маю на увазі події всередині країни і навколо", – сказала Верещук.

"Ми живемо в період першої світової гібридної війни" – Ірина Верещук

Нагадаємо, 14 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через панічні настрої українська економіка втрачає по 2-3 млрд дол. на місяць.

Читайте також: