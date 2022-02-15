Ми живемо в період першої світової гібридної війни – Верещук

Міністерка заявила, що люди поневолі стають жертвами інформаційних атак.
Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що ми живемо в період першої світової гібридної війни, але апокаліптичні настрої в Мережі не відповідають дійсності на вулицях.
Про це політикиня сказала під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" у вівторок, 15 лютого.
"Ми живемо в період першої світової гібридної війни. Такого дійсно ще не було. Як і пандемії під час інтернету і соціальних мереж. Були пандемії і до цього, правда ж? Людство змагалося і перемагало віруси. Але щоб все було онлайн і під час онлайн-обговорень – це було вперше", – сказала Верещук.
Вона переконана, що панічні настрої в соцмережах не відповідають настроям людей на вулиці.
"І ви бачите, які апокаліптичні настрої у Мережі. Це, звичайно, не відповідає дійсності на вулицях. Якщо ви поїдете на Луганщину або на Донеччину, ви побачите там спокійних працьовитих людей, які кожен на своєму місці працюють і намагаються працювати, жити, розвиватися, ростити дітей, пекти хліб, вчити і лікувати", – розповіла міністерка.
Вона водночас зазначила, те, що відбувається у інформаційному просторі – спровоковані з різних джерел інформаційні атаки – призводить до того, що люди поневолі стають живим інструментом цих атак.
"І ми змушені як влада, як опозиція – всі, хто має дотичність – пояснювати, роз'яснювати, давати рекомендації і навіть заспокоювати. Бо ми точно розуміємо, що відбувається – принаймні у тих межах, які в нас сьогодні є. Я маю на увазі події всередині країни і навколо", – сказала Верещук.