Що означатиме для України визнання "ЛДНР" Росією: пояснення Верещук

З політичної точки зору визнання так званих "ЛДНР" означатиме, що Кремль "виходить" з Мінських угод, вважає очільниця Мінреінтеграції.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що означатиме для України визнання Росією так званих "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.

Про це Верещук сказала 15 лютого у прямому ефірі спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

За її словами, з точки зору українського законодавства таке рішення країни-агресорки не означатиме нічого.

"Бо ми маємо закон "Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", —зазначила міністерка.

Мінські угоди

Очільниця Мінреінтеграції пояснила, як рішення Кремля про визнання псевдореспублік на Донбасі вплине на Мінські домовленості.

Верещук нагадала, що перша стаття домовленостей визначає, що саме російська окупаційна влада здійснює загальний контроль на території тимчасово окупованій Донецької і Луганської областей.

За словами міністерки, з політичної точки зору визнання так званих "ЛДНР" означатиме, що "Кремль, стріляючи собі в ногу, виходить з Мінська (Мінських угод — Ред.)".

"Нічого це для нас не означає. Ми знаємо, що для нас Росія є державою-окупантом, державою-агресором. І Крим, і Донбас окупував Російська Федерація. Те, що в нас сьогодні відбувається на тимчасово окупованих територіях: паспортизація, визнання дипломів і номерних знаків — це все відомо. Люди голосують на виборах до Держдуми. Люди можуть стати членами правлячої партії Російської Федерації", — підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо:

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей.

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