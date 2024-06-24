Коли закінчиться війна в Україні: ясновидець назвав точну дату

В Україні з’явилося кілька нових пророцтв щодо термінів закінчення війни.

Про них детальніше дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Ясновидець Андрій Дуйко заявляє, що знав про те, що Росія нападе на Україну ще у 2013 року, а тепер розповів, коли закінчиться війна в Україні.

"Я думаю, що скоро війна закінчиться. І я думаю, що це станеться наступного року – в січні - на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів", - сказав він.

"Нашу країну очікує світло і свобода. Буде і економічне зростання, і покращення демографії", - зазначив він.

Раніше мольфар назвав, які області в найближчі місяці можуть опинитися під щільним вогнем Росії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕМОГА ВЖЕ СКОРО?! Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні!

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.