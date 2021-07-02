Коронавірус у Києві: цими вихідними містяни зможуть щепитися у поліклініках

Усього на базі поліклінік мінівакцинальних центрів буде 21: від одного до трьох у кожному районі столиці.
Цими вихідними кияни зможуть щепитися від коронавірусу в поліклініках. Мінівакцинальні центри запрацюють уже завтра, 3 липня.
Про це йдеться у випуску "ТСН. Ранок" за 2 липня.
Усього на базі поліклінік мінівакцинальних центрів буде 21: від одного до трьох у кожному районі Києва. Працюватимуть ці пункти поки лише у вихідні.
Щоб потрапити на вакцинацію, потрібно записатися в чергу за вже звичною схемою - на сервісі helsi.me. Зробити це можуть усі охочі.
Ті, хто вже щеплений однією дозою, на базі поліклініки зможуть отримати також другу.
Зазначимо, в усіх центрах масової вакцинації щеплять китайською вакциною Coronavac.
Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін допускає можливість того, що у майбутньому можна буде комбінувати вакцини від COVID-19. Пояснюють це тим, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.