Коронавирус в Киеве: в эти выходные горожане смогут привиться в поликлиниках

Коронавирус в Киеве: в эти выходные горожане смогут привиться в поликлиниках

Всего на базе поликлиник минивакцинальних центров будет 21: от одного до трех в каждом районе столицы.

В эти выходные киевляне смогут привиться от коронавируса в поликлиниках. Минивакцинальные центры заработают уже завтра, 3 июля.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 2 июля.

Всего на базе поликлиник минивакцинальних центров будет 21: от одного до трех в каждом районе Киева. Работать эти пункты будут пока только в выходные.

Чтобы попасть на вакцинацию, нужно записаться в очередь по уже привычной схеме — на сервисе helsi.me. Сделать это могут все желающие.

Те, кто уже привит одной дозой, на базе поликлиники смогут получить также вторую.

Отметим, во всех центрах массовой вакцинации прививают китайской вакциной Coronavac.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин допускает возможность того, что в будущем можно будет комбинировать вакцины от COVID-19. Объясняют это тем, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.

Новости Украины: в Киеве на этих выходных заработают минивакцинальные центры

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