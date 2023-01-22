Крижаний затор у 7 кілометрів спровокував повінь на Київщині

На Київщині через величезне скупчення криги на річці Десна вода піднялася на кілька метрів, йдеться в ТСН.

ДСНС повідомляє, через це вже підтоплено кілька десятків домогосподарств у Броварському районі, зокрема, у селах Пухівка, Зазим'я, Рожни. Дістатися до деяких будинків уже можна хіба вбрід.

В Зазим’ї та на інших ділянках вже другу добу ДСНС разом із військовими розбивають кригу застосовучи вибухівку. Вже було витрачено 500 кілограмів тротилу, на якийсь час це допомагає, течія відновлюється, але затори в різних частинах річки утворюються знову й знову, тож довелося задіяти навіть криголам.

Така сама ситуація і в інших громадах, зокрема в Пухівці. Там рівень води у Десні піднявся на 3-8 метрів, вийшла з берегів і почала підтоплювати будинки. Найбільше страждають двори, які розташовані ближче до ріки.

Місцеві розповідають, вода почала підніматися дуже стрімко. Люди намагаються врятувати власне майно, худобу, вулики. Відкачувати воду помпами не виходить, тож аби вберегти якомога більше будинків, мешканці власноруч створюють загорожі, аби вода не змогла дістатися їхніх осель.

“Рятувальні служби казали в гучномовець, щоб всі евакуювалися, бо буде все затоплено. Пішла паніка, кіпіш. Пів Пухівки виїхало, багато тварин тут залишилося”, - розповідає один із місцевих.

Людям радять перенести важливі речі на гору, вимкнути електрику та газ, подбати про літніх людей та тварин. У разі погіршення ситуації евакуюватись у більш безпечні місця.

Причина крижаного затору - скиди води на Київській ГЕС, через них уповільнюється течія на Десні і у вузьких місцях її сковує крига, а також різкі коливання температур від -13-ти до +13-ти. Лід тане, ламається і утворюється затор.

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