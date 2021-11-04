Личаки, зашморг, похоронні гвоздики та туфлі на підборах: про епатаж народних обранців під куполом Ради

Личаки, зашморг, похоронні гвоздики та туфлі на підборах: про епатаж народних обранців під куполом Ради

Нардепи не так вже й рідко себе не стримують.

Народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець чи то в бік президента Зеленського, чи то в гостьову ложу. Глава держави прийшов до парламенту представити нового міністра оборони. А Лерос скористався виступом з трибуни, щоб покритикувати президента. Та виявляється середній депутатський палець у залі Верховної ради - не дивина.

Про епатаж народних обранців - 4 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Подивіться, он він стоїть, появився. Два місяці робив все, щоб знищувати країну", - звернувся Олег Ляшко до одіозного Олега Царьова у квітні 14-го, коли в Україну вже повзе війна. На словесну прочуханку регіонал не придумав нічого, окрім як показати середній палець.

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А от у Надії Савченко зафіксовано виконання подвійного, так би мовити, удару. Два жести, що дублюють один одного. Кому показувала - зізналась - начеб-то прем'єрові Гройсману.

Тим часом сьогодні у Раді незгодний із "слугами народу" і президентом Гео Лерос вийшов на трибуну. Коли договорити не дали - показав пальця чи то в бік Володимира Зеленського, чи то в гостьову ложу, де сидів Андрій Єрмак. Після цього інциденту поведінку Лероса розгляне регламентний комітет.

А от за епатаж та наругу нардеп Олег Барна був виключений із фракції. У 2015 році він прославився пікантним борцівським прийомом щодо тодішнього прем'єра Яценюка.

Крім контактних прийомів народні обранці полюбляють символізм. Тоді ще юний депутат Юрій Луценко, наприклад - приніс президентові Кучмі на трибуну - плетені личаки.

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З'являвся на трибуні і зашморг.

Полюбляють нардепи робити недвозначні подарунки урядовцям. Ольга Стефанішина навесні цього року примусила отетеріти тоді міністра охорони здоров'я Степанова. Він звітував про COVID-19, а отримав дві похоронні гвоздики.

Але були хоч і показові, але безневинні презенти. Під час скандалу із підборами для учасниць військового параду - жінки в раді принесли тодішньому міністрові оборони Тарану - туфлі на підборах.

Турботливо покритикував уряд і нардеп Ярослав Железняк. У Раду він приніс рюкзачок урядовця із книгою з економіки і відомим шоколадним батончиком. Тоді прем'єр-міністр Шмигаль не образився. Але дуже часто - презенти, епатаж і жести закінчуються у раді навкулачки.

Нагадаємо:

Раніше в Раді врукопашну знову пішов "слуга народу" Микола Тищенко, який вже не раз ставав головним героєм парламентських сутичок. Цього разу він намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса, щоби перервати його виступ, в якому звучала критика президента та керівника його Офісу.

який вже не раз ставав головним героєм парламентських сутичок. Цього разу він намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса, щоби перервати його виступ, в якому звучала критика президента та керівника його Офісу. Також у Раді сталася штовханина перед парламентською трибуною. Призвідником сутички став народний депутат від партії “Слуга народу” Микита Потураєв, який запропонував розстріляти фракцію партії “Опозиційна платформа — За життя”.

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