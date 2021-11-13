Лобом у лоб: у зіткненні легковиків на Кіровоградщині загинуло двоє людей

Лобом у лоб: у зіткненні легковиків на Кіровоградщині загинуло двоє людей

Хто з водіїв винен - встановлюють експерти.

На Кіровоградщині сталася смертельна аварія. На трасі між Кропивницьким та Уманню зіткнулися легковики "Ауді" та "ВАЗ". Сила удару була такою, що "ВАЗ" перекинувся і вилетів на узбіччя.

Про це 13 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На трасі зіткнулися легковики "Ауді" та "ВАЗ" | Новини України

21-річного травмованого водія "ВАЗа" з кабіни болгаркою вирізали рятувальники. Нині життя хлопця рятують у лікарні. В "Ауді" їхало четверо людей - усі жителі Вінниччини. Двоє з них загинули на місці - це 51-річний водій та один пасажир, який їхав на передньому сидінні. І ще двоє пасажирів, які сиділи позаду. За попередніми даними, машини зіткнулися лобом у лоб. Хто з водіїв винен - встановлюють експерти.

Нагадаємо:

У Рівненській області під колесами авто загинув житель Вінниччини. Правоохоронцям водій сказав, що чоловік раптово вибіг на дорогу.

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