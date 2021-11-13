Бойовики стягнули на передову на Донбасі танки та інше важке озброєння: мапа розміщення

Бойовики стягнули на передову на Донбасі танки та інше важке озброєння: мапа розміщення

Місія ОБСЄ виявила щонайменше сотню одиниць військової техніки та установок.

Підтримувані Росією бойовики, попри Мінські домовленості, підтягнули до передової на Донбасі танки, а також інше важке озброєння.

Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Патрулі місії зафіксували 97 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених як з порушенням ліній відведення, так і поза межами визначених районів зберігання", - ідеться в повідомленні.

Зона дій "1-го армійського корпусу" бойовиків:

У районі Тернового виявлено 19 одиниць бойової техніки за 47 км від лінії розмежування:

танки - 9 одиниць;

самохідні артилерійські установки (САУ) невизначеного типу - 10 одиниць.

Зона дій "2-го армійського корпусу" бойовиків:

У районі Міусинська виявлено 78 одиниць бойової техніки за 56 км від лінії розмежування:

танки невизначеного типу – 16 одиниць,

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) невизначеного типу – 9 одиниць,

САУ невизначеного типу – 12 одиниць,

причіпні гаубиці невизначеного типу – 12 одиниць,

бойові броньовані машини (ББМ) – 29 одиниць.

"Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів. Водночас, представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів Місії на окупованих територіях. Так, на блок-посту біля Безіменного члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати в напрямку населеного пункту Саханка, пославшись на те, що в цьому районі, начебто, ведеться розмінування", - ідеться в повідомленні Української сторони СЦКК.

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Бойовики також "глушили" спостережні безпілотники ОБСЄ в районі окупованих Амвросіївки, Михайлівки, Софіївки та Криничної.

"Внаслідок цих перешкод СММ ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість та типи озброєння і бойової техніки збройних формувань РФ, які перебувають поза межами визначених районів та з порушенням ліній відведення. Тому дані, наведені у звіті, не відображують дійсних масштабів порушень, здійснених збройними формуваннями РФ на окупованих ними територіях", - зазначається в повідомленні.

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