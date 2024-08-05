Мама розкрила деталі загибелі "Джуса": не відкрились парашути

Лілія Аверʼянова, мама легендарного пілота "Джуса" (Андрія Пільщикова), який загинув у авіакатастрофі, розповіла деталі трагедії.

За її словами в ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН Наталі Нагорній, у льотчиків не відкрились парашути.

“Це такі літаки, їх називають “навчальна парта” для льотчиків. Всі з повагою до L-39 ставляться, і в нас вони були навчальними літаками номер один. Але на них-то вчитися літати можна, але певні місії складно виконувати, особливо в бойових обставинах, тому що вони на це не розраховані. У них не відкрились парашути. На повороті один літак зачепив другий”, — розповіла Лілія Авер’янова.

За її словами, невідомо, який набір чинників спричинив це зіткнення.

“Так чи інакше керівники польоту спостерігають за цим. Це була така блискавична катастрофа якась, страшенно швидка, коли ніхто рота відкрити не встиг. Воно було буквально на зльоті. Вони правильно відреагували всі з точки зору закону: якщо загрозлива ситуація, ти зобов’язаний катапультуватися. І вони це зробили. Інша справа, що не вистачило висоти. Якщо б це був Міг-29 — там більш потужна система катапультування, велика вірогідність, що вони б вціліли всі. Але ті обставини, коли вони на невеликій досить висоті змушені були вистрибувати — оце було фатально”, — каже мама “Джуса”.

Лілія Аверʼянова та Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

Вона розповіла, як їй повідомили про загибель сина. Жінці одразу після катастрофи літаків подзвонив командир ескадрильї.

“Він якось так, можливо, мене пожалів. Він не сказав, що загинули. Він сказав, що зараз злетіли два літака і буквально на моїх очах вони зіштовхнулися, сталася катастрофа. Я спитала, чи бачили купола. Куполів не бачили. Це значить, що не розкрилися парашути. Каже, наші рятівники їдуть на місце, я вам ще передзвоню. Він сказав, що вірогідність того, що вони вижили, дуже мала. На той момент, можливо, хтось із них ще був живий. Тому він не міг сказати нічого. Він хвилин через 15 подзвонив і сказав, що всіх знайшли і всі загиблі. Це те, що, мабуть, боїться почути будь-хто з родичів, у яких є хтось на фронті. Цього дзвінка, мабуть, бояться всі”, — розповіла Лілія Авер’янова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F16 в Україні! МАМА ДЖУСА розповіла ВСЕ! Яким був останній ТИЖДЕНЬ життя сина!

Читайте також: