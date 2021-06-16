Масова аварія у Вінниці паралізувала рух транспорту: що сталось 

Всі постраждалі у ДТП перебувають у реанімації.
У Вінниці сталась масова аварія. Зіткнулись одразу п'ять машин, скутер і тролейбус.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 16 червня.
Наразі відомо, що три люди постраждали. Це 19-річна дівчина, яка керувала мопедом, її пасажир і 28-річна водійка легковика. Всі вони в реанімації. Аварія сталася у спальному районі міста, через неї утворився кількагодинний затор, а також зупинився громадський транспорт.
Хто саме спричинив ДТП - у поліції поки точно не кажуть. Лише є припущення, що одна з іномарок влетіла у скутер, який стояв на перехресті. Скутер відкинуло на зустрічну, на автомобіль, який далі зачепив інші машини, одна з яких і наздогнала тролейбус.
Наразі поліція з'ясовує, чи була твереза водійка іномарки.
Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.