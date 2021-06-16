Масова аварія у Вінниці паралізувала рух транспорту: що сталось 

Всі постраждалі у ДТП перебувають у реанімації.

У Вінниці сталась масова аварія. Зіткнулись одразу п'ять машин, скутер і тролейбус.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 16 червня.

Наразі відомо, що три люди постраждали. Це 19-річна дівчина, яка керувала мопедом, її пасажир і 28-річна водійка легковика. Всі вони в реанімації. Аварія сталася у спальному районі міста, через неї утворився кількагодинний затор, а також зупинився громадський транспорт.

Хто саме спричинив ДТП - у поліції поки точно не кажуть. Лише є припущення, що одна з іномарок влетіла у скутер, який стояв на перехресті. Скутер відкинуло на зустрічну, на автомобіль, який далі зачепив інші машини, одна з яких і наздогнала тролейбус.

Наразі поліція з'ясовує, чи була твереза водійка іномарки.

Новини України: під час аварії у Вінниці постраждали щонайменше троє людей

Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.

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