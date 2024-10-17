“Між нами прірва”: бойовий медик “Азову” розкритикував цивільних українців

Часто здається, що між військовими і цивільними є якась велика прірва. А повага до ветеранів — лише в інтернеті та на словах.

Таку думку висловив бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Знаходячись не на лінії бойового зіткнення, я постійно в чатах з пацанами своїми. Ти ідеш, наприклад, по місту, і читаєш, що твій близький друг лежить під завалами. Збирають якусь пошукову групу, щоб його звідти витягнути, пошукова група кріпиться під артилерією противника. А ти йдеш і бачиш людей, яким весело”, — каже військовий.

Він пригадав свою маленьку особисту “трагедію”.

“Це мені просто так нагадує… я 10 років займався боксом, і якось приїхав у Львів на змагання обласні, програв бій. Зайшов у торговий центр перед поєдинком. Потім програв бій, і у мене все, все життя просто рухнуло, перед очима мрії розбилися, мені було дуже сумно. Я знову приходжу в торгівельний центр, а життя йде своїм руслом, люди живуть, у них все нормально, абсолютно нічого не змінилося з того часу. Але я такий думаю, це ж моя особиста трагедія, ніхто не в курсі. А зараз це не особиста трагедія — трагедія всієї країни. Але я часто помічаю, що повага до ветеранів вона лише на словах, в інтернеті, на жаль. А по факту її немає. Це проявляється у всьому — в побуті, у ставленні, дуже багато прикладів, але вони вкрай неприємні”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Живемо в різних світах”! Бойовий медик “Азову” розкритикував цивільних українців

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