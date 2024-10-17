"Между нами пропасть": боевой медик "Азова" раскритиковал гражданских украинцев

Часто кажется, что между военными и гражданскими есть какая-то большая пропасть. А уважение к ветеранам только в интернете и на словах.

Такое мнение высказал боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“Находясь не на линии боевого столкновения, я постоянно в чатах с пацанами своими. Ты идешь, например, по городу и читаешь, что твой близкий друг лежит под завалами. Собирают какую-нибудь поисковую группу, чтобы его оттуда вытащить, поисковая группа крепится под артиллерией противника. А ты идешь и видишь людей, которым весело", – говорит военный.

Он вспомнил свою маленькую личную трагедию.

“Это мне просто так напоминает… я 10 лет занимался боксом, и как-то приехал во Львов на областные соревнования, проиграл бой. Зашел в торговый центр перед поединком. Потом проиграл бой, и у меня вся, вся жизнь просто рухнула, перед глазами мечты разбились, мне было очень грустно. Я снова прихожу в торговый центр, а жизнь идет своим руслом, люди живут, у них все нормально, совершенно ничего не изменилось с тех пор. Но я такой думаю, это моя личная трагедия, никто не в курсе. А сейчас это не личная трагедия – трагедия всей страны. Но я часто замечаю, что уважение к ветеранам оно только на словах, в интернете, к сожалению. А по факту его нет. Это проявляется во всем — в быту, в отношении очень много примеров, но они крайне неприятны”, — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Живем в разных мирах"! Боевой медик "Азова" раскритиковал гражданских украинцев

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