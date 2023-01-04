Морози до мінус 19: за аномальним теплом до України йде різке похолодання

В Україні перші дні нового року виявилися напрочуд теплими і такою погода залишатиметься й сьогодні, але ненадовго, йдеться в ТСН.

Рекордні позначки синоптики фіксували в кожній області. Найтеплішим початок січня був в Івано-Франківську та Ізмаїлі. Аж до +20-ти. Ці значення увійшли в історію метеоспостережень як найвищі - за 142 роки.

Сонячна погода, більше схожа на квітневу, пробудила бджіл, метеликів і рослини. Зокрема, в столиці, де стовпчики термометра показували +13, розцвіли сакури. Навколо рожевих квітів масово збираються кияни і кажуть, що весна посеред зими - це до перемоги.

Аномальне тепло до нас приніс атмосферний фронт аж із Африки, кажуть синоптики. Ще сьогодні-завтра тішитиме погода українців плюсовою погодою, але ближче до вихідних тепло витіснить циклон із Півночі і принесе опади із сильними морозами - вдень до мінус 10-ти, уночі аж до мінус 19-ть.

“Вже починаючи з 5-6 січня зміна синоптичного фону - це зниження температури і опади у вигляді дощу, снігу. Ближче до кінця тижня ми будемо фіксувати сильні морози на північному-сході вночі десь - 14 - 19 градусів морозу. Але це не по всій території, в Карпатах, Закарпатті буде -4-10”, - зазначає синопткиня Діана Кривобок.

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