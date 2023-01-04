Партизани у Росії зупинили військові ешелони — ГУР (відео)

В ніч проти 4 січня партизани у Росії зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів.

Українська розвідка повідомляє про активізацію руху опору в РФ. Так, партизани в Росії знову змогли зупинити цивільні потяги та військові ешелони на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - кажуть в українській розвідці.

Зазначається також, що минулого року було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також ситуації знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - додали в ГУР.

Нагадаємо, 14 грудня у Ростовській області РФ невідомі партизани підірвали залізничні колії, якими військова техніка надходила на війну проти України.

Крім того, партизанський рух "АТЕШ", який діє в тимчасово окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Пожежа на базі спалахнула вранці в суботу, 10 грудня, а своє повідомлення партизани опублікували ввечері того ж дня.

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