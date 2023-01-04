Партизаны в России остановили военные эшелоны — ГУР (видео)

В ночь на 4 января партизаны в России остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов.

Украинская разведка сообщает об активизации движения сопротивления в РФ. Так, партизаны в России снова смогли остановить гражданские поезда и военные эшелоны на участке Транссибирской железной дороги в Красноярске.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В новом 2023 году это уже, по крайней мере, шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", — говорят в украинской разведке.

В прошлом году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также ситуации уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинского режима частичной мобилизации", — добавили в ГУР.

Напомним, 14 декабря в Ростовской области РФ неизвестные партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым военная техника поступала на войну против Украины.

Кроме того, действующее во временно оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы, где находились мобилизованные. Пожар на базе вспыхнул утром в субботу, 10 декабря, а свое сообщение партизаны опубликовали вечером того же дня.

Читайте также: