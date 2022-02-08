На Київщині поліцейські прилаштували цуциків до притулку

В їхній відділок місцеві принесли коробку із сімома маленькими собаками і лишили.

Прилаштувати цілий виводок цуциків - таке раптове і незвичне завдання отримали поліцейські Київщини. В їхній відділок місцеві принесли коробку із сімома маленькими собаками і лишили. Діватися було нікуди, хвостатим потрібен догляд, тому їх віддали в притулок, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 7 лютого.

Чотири чорненьких і три руденьких - цих красунчиків знайшли на вулиці чоловік з жінкою. Коли почали гадати, куди ж з ними податися, на думку спала - поліція.

Спочатку почали розпитувати між своїми, чи кому бува, не потрібен песик. Але в когось вже є, інші ж - ще не наважились. Тому увесь виводок вирішили прилаштувати в притулок.

Чотирилапі нині живуть у великому ящику. Тут - всі зручності - м’яка солома, дах над головою, поруч - вода і корм. Малеча - напрочуд грайлива і постійно тулиться одне до одного. Сім маленьких клубочків змішуються в один великий і без конфліктів - не обходиться.

Поліцейська Юля, яка привезла цуциків в притулок, вперше їх відвідує. Каже, якби не свій вдома, то точно когось би забрала. А поки компанію малечі в цьому притулку складатимуть іще 170 собак.

І це - максимум, який може прийняти заклад. Нині тут - жодного вільного вольєра.

Породисті і дворняжки, великі або малі, зовсім цуценята чи вже поважного віку. В притулках собаки - на будь-який смак. Але кожна з них - чекає на свого господаря, адже як би добре до них не ставились тут, та все-таки - сім’я є сім’я.

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