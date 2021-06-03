Не докинули: у Києві ремонтники стали героями соцмереж (відео)

Суміш для ремонту дорожнього полотна летить не у вантажівку, яка має перевезти її в інше місце, а повз.

У Києві робітники, які ремонтували дорогу, стали героями соцмереж.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Цього разу перехожі зафільмували ремонт на одній із київських вулиць.

Суміш для ремонту дорожнього полотна летить не у вантажівку, яка має перевезти її в інше місце, а повз. Просто на асфальт. І якщо когось іншого ситуація б бентежила, то наших робітників дорожньої галузі – ні.

Власне кажучи, і для інтернет-користувачів такі кадри вже звичні.

Нагадаємо, у Києві розпочали капітальний ремонт Індустріального моста. Зазначається, що це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови 1977 року.

Латання доріг по-українськи: ремонтники знову стали героями соцмереж

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