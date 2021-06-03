Не докинули: у Києві ремонтники стали героями соцмереж (відео)

Суміш для ремонту дорожнього полотна летить не у вантажівку, яка має перевезти її в інше місце, а повз.
У Києві робітники, які ремонтували дорогу, стали героями соцмереж.
Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".
Цього разу перехожі зафільмували ремонт на одній із київських вулиць.
Суміш для ремонту дорожнього полотна летить не у вантажівку, яка має перевезти її в інше місце, а повз. Просто на асфальт. І якщо когось іншого ситуація б бентежила, то наших робітників дорожньої галузі – ні.
Власне кажучи, і для інтернет-користувачів такі кадри вже звичні.
Нагадаємо, у Києві розпочали капітальний ремонт Індустріального моста. Зазначається, що це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови 1977 року.