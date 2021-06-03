Не докинули: в Киеве ремонтники стали героями соцсетей (видео)

Смесь для ремонта дорожного полотна летит не в грузовик, который должен перевезти ее в другое место, а мимо.
В Киеве работники, которые ремонтировали дорогу, стали героями соцсетей.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
На этот раз прохожие сняли ремонт на одной из киевских улиц.
Смесь для ремонта дорожного полотна летит не в грузовик, который должен перевезти ее в другое место, а мимо. Просто на асфальт. И если кого-то другого ситуация бы смущала, то наших рабочих дорожной отрасли — нет.
Собственно говоря, и для интернет-пользователей такие кадры уже привычны.
Напомним, в Киеве начали капитальный ремонт Индустриального моста. Отмечается, что это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения 1977 года.