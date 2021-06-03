Не докинули: в Киеве ремонтники стали героями соцсетей (видео)

Смесь для ремонта дорожного полотна летит не в грузовик, который должен перевезти ее в другое место, а мимо.

В Киеве работники, которые ремонтировали дорогу, стали героями соцсетей.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

На этот раз прохожие сняли ремонт на одной из киевских улиц.

Смесь для ремонта дорожного полотна летит не в грузовик, который должен перевезти ее в другое место, а мимо. Просто на асфальт. И если кого-то другого ситуация бы смущала, то наших рабочих дорожной отрасли — нет.

Собственно говоря, и для интернет-пользователей такие кадры уже привычны.

Напомним, в Киеве начали капитальный ремонт Индустриального моста. Отмечается, что это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения 1977 года.

Латание дорог по-украински: ремонтники снова стали героями соцсетей

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