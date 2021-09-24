Нові тренери і ще більше гумору: стартував новий сезон “Ліги сміху”

Нові тренери і ще більше гумору: стартував новий сезон “Ліги сміху”

Вперше в історії шоу його учасником буде жіноча монокаманда.

У п’ятницю, 24 вересня, на телеканалі 1+1 розпочалася прем'єра восьмого сезону гумористичного шоу "Ліга Сміху". За місце в новому сезоні змагатимуться 18 команд, а вакантних місць лише 12. Серед учасників – як уже знайомі глядачам гумористи, так і новачки.

Про те, що відбувалося за лаштунками шоу, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Перед виходом на сцену хтось із учасників повторює сценарій, інші – думають, як подолати конкурентів.

“У мене чомусь дуже квадратна голова і я дуже сильно переживаю”, - зізнається одна із тренерок, телеведуча Маша Єфросиніна.

Переможець минулого сезону, співак Володимир Дантес запевняє, що суперництва не боїться, а в новому сезоні шукатиме гумористів, які не бояться експериментів. “Мені хочеться, щоб гумор будувався не так, як прийнято”, — зауважив він.

Окрім Дантеса та Маші Єфросиніної, оцінювати учасників будуть тренери Сергій Бабкін, Олеся Жураківська та Станіслав Боклан. Приєднається до зіркової “шістки” актор Студії “Квартал 95” Олександр Пікалов. В інтерв’ю ТСН він зізнається, що мріяв про це давно і жартома пояснює, як сюди потрапив: “У мене там знайомі є в керівництві”.

За його словами, дехто з учасників вийде на цю сцену перший раз, але вже незабаром вони можуть засяяти як справжні зірки гумору.

Окрім уже відомих глядачам гумористів, за право потрапити в шоу боротимуться новачки – учасники з інших країн та перша в історії "Ліги сміху" жіноча монокоманда. З 18 команд залишиться лише 12. Вони і боротимуться за перемогу.

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