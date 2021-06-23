"Обстріл" британського есмінця поблизу окупованого Севастополя: що відомо про інцидент

Росіяни заявили про обстріл есмінця HMS Defender, однак у Великій Британії цю інформацію спростували.

Росіяни в середу заявили про "обстріл" поблизу тимчасово окупованого Севастополя британського есмінця HMS Defender, який раніше заходив до Одеси. Однак у Міноборони Великої Британії цю інформацію спростували.

Детальніше про це 23 червня йшлося у випуску ТСН 19:30.

Російський сторожовий човен, за даними РФ, нібито відкрив по есмінцю попереджувальний вогонь, а літак "Су-24-М" випустив чотири фугасні бомби за курсом судна, лише так змусивши його змінити небажаний курс.

На новину одразу відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши, що агресивна і провокативна політика Росії в Чорному та Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму є "постійною загрозою" Україні та союзникам. Він закликав до якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорному морі.

Але Міністерство оборони Великої Британії новину про обстріли спростувало. У відомстві наголосили, що есмінець здійснював мирний прохід територіальними водами України в напрямку Грузії й проходу нічого не завадило, а в Росії просто тривали військові навчання неподалік, про які екіпаж корабля заздалегідь попередили.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили стрілецькі навчання в Чорному морі та надали попередження про свою діяльність мореплавський спільноті, - наголосили у британському оборонному відомстві. - Жодних пострілів не було здійснено в напрямку HMS Defender, і ми не визнаємо твердження про те, що на шляху корабля було скинуто бомби".

Новини світу: росіяни повідомили про обстріл британського есмінця біля Севастополя

Водночас кореспондент BBC Джонатан Біл, який перебував на борту есмінця HMS Defender, розповів, що британське судно зазнало переслідувань з боку російських військових. За його словами, понад 20 літаків в небі і два російські катери берегової охорони стежили за кораблем.

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