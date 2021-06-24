Погода кардинально зміниться: українців попереджають про град та шквали

Погода кардинально зміниться: українців попереджають про град та шквали

Погода 25 червня в Україні буде спекотною.

Погода завтра, 25 червня в Україні почне змінюватися. Негода у п'ятницю зачепить західні регіони України. На решті території пануватиме шалена спека.

Про це попередили в Укргідрометцентрі, інформує ДСНС.

Так, за даними синоптиків, завтра у всіх західних областях вдень очікуються грози. Крім того, в окремих районах град та шквальний вітер до 15-20 м/с. У зв'язку з негодою рятувальники оголосили І рівень небезпечності, "жовтий".

Згідно з інформацією на сайті Укргідрометцентру, завтра у західних областях, попри дощову погоду, буде спекотно. Температура повітря вдень переважно сягатиме понад + 30 градусів.

Також 25 червня дощитиме на Півночі, на решті території сухо, хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів переважно сягатимуть від +32 до +35 градусів.

Укргідрометцентр

Як повідомлялося, на Закарпатті напередодні зафіксували температурний рекорд. Вперше за останні 130 років стовпчики термометра досягли майже +40 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні у п'ятницю, 25 червня, буде спекотною. Проте, у деяких регіонах можливі опади.

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