Дощ, гроза, град: в Одеській області оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про складні погодні умови.
Сьогодні, 24 червня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, грози, а місцями вдень - град.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За прогнозами синоптиків, ранковий туман може змінитися короткочасними дощами з грозами та градом.
Вітер південний, вдень північно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень в Одесі - 28-30 градусів тепла, по області - до 33 градусів тепла.
Нагадаємо, сьогодні Український гідрометцентр обіцяє в Україні в межах 31-36 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на півдні - близько 30 градусів тепла.