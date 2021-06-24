Дощ, гроза, град: в Одеській області оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про складні погодні умови.

Сьогодні, 24 червня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, грози, а місцями вдень - град.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Також читайте Штормове попередження оголосили на всій території України

За прогнозами синоптиків, ранковий туман може змінитися короткочасними дощами з грозами та градом.

Вітер південний, вдень північно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень в Одесі - 28-30 градусів тепла, по області - до 33 градусів тепла.

Нагадаємо, сьогодні Український гідрометцентр обіцяє в Україні в межах 31-36 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на півдні - близько 30 градусів тепла.



Погода в Україні: у регіонах очікуються грози, град та шквали, оголошено штормове попередження

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання