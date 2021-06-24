Погода кардинально изменится: украинцев предупреждают о граде и шквалах

Погода 25 июня в Украине будет жаркой.
Погода завтра, 25 июня в Украине начнет меняться. Непогода в пятницу затронет западные регионы Украины. На остальной территории будет царить сумасшедшая жара.
Об этом предупредили в Укргидрометцентре, информирует ГСЧС.
Так, по данным синоптиков, завтра во всех областях днем ожидаются грозы. Кроме того, в отдельных районах град и шквальный ветер до 15-20 м/с. В связи с непогодой спасатели объявили І уровень опасности, "желтый".
Согласно информации на сайте Укргидрометцентра, завтра в западных областях, несмотря на дождливую погоду, будет жарко. Температура воздуха днем преимущественно достигать более +30 градусов.
Также 25 июня дожди будут на севере, на остальной территории сухо, облачно с прояснениями. Столбики термометров в основном достигать от +32 до +35 градусов.
Как сообщалось, на Закарпатье накануне зафиксировали температурный рекорд. Впервые за последние 130 лет столбики термометра достигли почти 40 градусов.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в пятницу, 25 июня, будет жаркой. Однако, в некоторых регионах возможны осадки.