Погода кардинально изменится: украинцев предупреждают о граде и шквалах

Погода кардинально изменится: украинцев предупреждают о граде и шквалах

Погода 25 июня в Украине будет жаркой.

Погода завтра, 25 июня в Украине начнет меняться. Непогода в пятницу затронет западные регионы Украины. На остальной территории будет царить сумасшедшая жара.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре, информирует ГСЧС.

Так, по данным синоптиков, завтра во всех областях днем ожидаются грозы. Кроме того, в отдельных районах град и шквальный ветер до 15-20 м/с. В связи с непогодой спасатели объявили І уровень опасности, "желтый".

Согласно информации на сайте Укргидрометцентра, завтра в западных областях, несмотря на дождливую погоду, будет жарко. Температура воздуха днем преимущественно достигать более +30 градусов.

Также 25 июня дожди будут на севере, на остальной территории сухо, облачно с прояснениями. Столбики термометров в основном достигать от +32 до +35 градусов.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, на Закарпатье накануне зафиксировали температурный рекорд. Впервые за последние 130 лет столбики термометра достигли почти 40 градусов.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в пятницу, 25 июня, будет жаркой. Однако, в некоторых регионах возможны осадки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: аномальная жара в регионах - как уберечься от высоких температур

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку