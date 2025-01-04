Період ретроградного Марса дає можливість завершити війну: прогноз астрологині

Невипадково обраний президент США Дональд Трамп говорить, що зупинить війну за один день.

Події в Криму, які дали початок російській агресії в Україні, у 2014 році відбувалися на фазі ретроградного Марса. Тож тепер кожні два роки, коли цей період повторюється, ми повертаємося до тих справ і з’являється шанс завершити війну.

Про це сказала в ексклюзивному коментарі журналістці TSN.ua Вікторії Панченко відома українська астрологиня Альбіна Пономаренко.

За її словами, невипадково обраний президент США Дональд Трамп говорить, що зупинить війну за один день, та інші союзники України активніше обговорюють завершення війни, яка перетворюється на світову.

“Ретроградний Марс - більше не про силу, а так як в східних єдиноборствах, про мудрість, коли не виявляєш агресію, а даєш гідну відсіч. Це такий мудрий воїн - ретроградний Марс. Він може бути повільний, але він не розкидає свою енергію намарне і накопичує її для певного конкретного точкового удару. Так що подивимося, можливо дійсно почуємо про гарні результати і якийсь важливий крок до фінішу цієї війни”, - сказала астрологиня.

Вона додала, що ретроградний Марс впливатиме на Україну до 24 лютого.

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Нагадаємо, раніше астрологиня та тарологиня, відаюча Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні.

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