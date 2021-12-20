Під Черніговом депутат на смерть збив велосипедиста: йому оголосили про підозру

Під Черніговом депутат на смерть збив велосипедиста: йому оголосили про підозру

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння.

Депутату Бахмацької міської ради, який цими вихідними на смерть збив велосипедиста, оголосили про підозру.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 грудня.

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За інформацією з власних джерел ТСН, підозрюваний - це 54-річний Віктор Міщук. Він депутат міської ради від фракції "Рідний дім".

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння. Проходити освідування на місці аварії він відмовився. Зразки для експертизи поліція змогла відібрати за ухвалою суду.

Одразу після зіткнення з велосипедистом він намагався втекти з місця аварії. Але не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет. Велосипедист помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, що неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.

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