Прокуратура та СБУ провели обшуки у "Київтеплоенерго"

Найближчим часом підозрюваним мають обрати запобіжні заходи.

Кілька годин тому у «Київтеплоенерго» провели обшуки столична прокуратура та СБУ.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Очільника структури підозрюють у присвоєнні майна і службовому підробленні документів. Збитки силовики оцінюють у півтора мільйона гривень - саме на таку суму вважають завищеними ціни ремонту однієї з теплотрас. «Комунальне підприємство сплатило підряднику понад 12 млн грн. За результатами аудиту, проведеного КМДА та КП «Київекспертиза» виявили, що у документах вказано завищені вартості виконаних робіт. Збитки столичному бюджету склали 1,5 млн грн», - зазначили у прокуратурі.

Підозри вручено як директору підрядної організації, яка виконувала ремонтні роботи, так і керівнику комунального підприємства "Київські тепломережі", його прізвища силовики не називають, але згідно з офіційним сайтом ним є Василь Деревицький.

Найближчим часом підозрюваним мають обрати запобіжні заходи.

Новини України: столична прокуратура з СБУ провели обшуки у Київтеплоенерго

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