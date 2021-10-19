Прокуратура и СБУ провели обыски в "Киевтеплоэнерго"

В ближайшее время подозреваемым должны избрать меру пресечения.

Несколько часов назад в «Киевтеплоэнерго» провели обыски столичная прокуратура и СБУ.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Главу структуры подозревают в присвоении имущества и служебном подлоге документов. Убытки силовики оценивают в полтора миллиона гривен — именно на такую сумму считают завышенными цены ремонта одной из теплотрасс. «Коммунальное предприятие уплатило подрядчику более 12 млн грн. По результатам аудита, проведенного КГГА и КП «Киевэкспертиза» обнаружили, что в документах указано завышенные стоимости выполненных работ. Убытки столичному бюджету составили 1,5 миллиона гривен», — отметили в прокуратуре.

Подозрения вручено как директору подрядной организации, которая выполняла ремонтные работы, так и руководителю коммунального предприятия "Киевские теплосети", его фамилии силовики не называют, но согласно официальному сайту им является Василий Деревицкий.

В ближайшее время подозреваемым должны избрать меры пресечения.

Новости Украины: столичная прокуратура с СБУ провели обыски в Киевтеплоэнерго

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