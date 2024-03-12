Прорвали кордон і чи підуть на Москву: військові експерти назвали сценарії подій у Росії

Бойові дії, прорив кордону на території Росії, які здійснив "Легіон свободи" в Белгородській та Курській областях, є першим кроком до сприйняття реалій росіянами, хоча наразі носять більше політичний та емоційний характер.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Олександр Коваленко та Олексій Гетьман.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що ще в минулому році звертав увагу на необхідність створення в російському прикордонні буферної зони, в якої не буде важкої броньованої техніки та артилерії.

"Я вважаю, що те, що зараз відбувається в прикордонній смузі з Росією - це один з перших кроків, які будуть формувати саме таке", - уточнив експерт.

Своєю чергою, військовий аналітик Олексій Гетьман в коментарі для ТСН.ua вважає, що "легіонери" цього разу далеко не підуть.

"Те, що російський РДК та "Легіон свободи" зайшли на територію Російської Федерації і намагаються, як вони сказали, "проголосувати", носить більше не військовий, а політичний характер. Є емоційна складова", - каже Олексій Гетьман.

За його словами, інформацію про цей прорив росіяни не зможуть приховати.

"Про це будуть знати і російські військові, які перебувають на лінії боєзіткнення", - уточнює Гетьман, кажучи про те, що це зможе деморалізувати певну кількість окупантів.

Крім цього, він називає цей прорив не рейдом, а серйозною дією з використанням важкоброньованої техніки, танків.

"Селище Тьоткіно вони тримають повністю під своїм контролем. Швидше за все, росіяни будуть залучати додаткові війська з резерву або з тилу. Можливо, з лінії фронту. Але, гадаю, "Легіон свободи" не буде заходити дуже далеко вглиб Росії. З військової точки зору це є дуже небезпечним. Наприклад проїдуть 100 км на танках і в них закінчиться пальне. Що далі? На заправку заїхати? Якщо вони хоча б певний час будуть і далі тримати цей населений пункт, то це можно розглядати як плацдарм", - каже Гетьман.

Прорив "легіонерів" через кордон РФ: що відомо

Танки військових легіону "Свобода Росії”, РДК і “Сибірського батальйону”, до яких входять громадяни Росії, 12 березня перетнули кордон Російської Федерації. Представники легіону та РДК одразу після цього зробили термінові заяви.

Станом на ранок, як стверджували місцеві, бої тривали у Грайвороні, Березовому, Горьковському, Бєлгороді, Шебекіно та Козинці. А також стрілецький бій тривав в Тьоткіно Курської області. Тим часом у місцевих жителів – паніка. З перехоплених розмов росіян, які отримало РБК-Україна від джерел у спецслужбах, чути такі репліки: "Ма, ты там никуда не суетись, а то там хохлы (ПІКАТИ) прорвались".

Що кажуть в українській розвідці

Бойові дії на території росії прокоментували і в ГУР МО України. Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що "РДК", легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" – у себе вдома.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, пперебувають у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція цих підрозділів на території так званої Росії", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: