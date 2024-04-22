Рожеві спалахи над Києвом налякали киян: що могло світитися вночі (фото)

Фахівці зазначають, що північне сяйво можна побачити лише у безхмарну погоду.
Кияни обговорюють у соціальній мережі загадкову заграву зі спалахами у нічному небі над Києвом. Видовище дійсно вражає, коли нічне небо над містом раптово стає рожевого кольору.
Що кажуть кияни про спалахи у небі
До того ж, мешканці не чули ні вибухів, ні грому.
"Я ще звечора бачила з Оболоні, але воно і в центрі було, і над Троєю, і над Лук'янівкою", - пише Оксана.
Користувачі соціальної мережі жартують про біолабораторії, НЛО, міжгалактичний ленд-ліз та підсвічення теплиць у Броварах.
Дехто з дописувачів стверджує, що це може бути природне явище, можливо навіть північне сяйво.
Експерт пояснив, чому це не північне сяйво
Але фахівці кажуть, що навряд чи спалахи у нічному небі над Києвом природнє явище. Північне сяйво можна побачити, коли на небі немає хмар.
"Це не може бути північним сяйвом, хоча має певну схожість. Річ у тім, що у Києві зараз дуже хмарна погода. А світіння у небі відбувається саме на великій висоті у декілька кілометрів. Тому гадаю, ще щось технічне, тобто земне. Що саме – варто з’ясовувати у місці, над яким відбувалися спалахи", - розповідає ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, Київ вранці 21 квітня накрила негода. У столиці пройшла злива та шквальний вітер. Так, на проспекті Голосіївському вітер повалив дерева, також є підтоплення вулиць.
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