Сидів на краю даху багатоповерхівки: у Луцьку врятували самогубцю

Сидів на краю даху багатоповерхівки: у Луцьку врятували самогубцю

Чоловіка передали медикам.

У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який сидів на даху багатоповерхівки, щось вигукував і збирався стрибати додолу.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 жовтня.

Сталося це в одному зі спальних районів міста. 26-річний чоловік сидів на краю, звісивши ноги. Поки він відволікся на телефон, патрульні зуміли його відтягнути.

Чому хотів звести рахунки з життям – врятований пояснити не міг. Чоловіка передали медикам.

Новини Луцька: патрульні врятували чоловіка, який ледь не стрибнув з даху багатоповерхівки

Нагадаємо, у Дніпрі патрульним в останній момент вдалось врятували жінку, яка хотіла стрибнути з мосту.

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