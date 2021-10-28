 Сидів на краю даху багатоповерхівки: у Луцьку врятували самогубцю

Чоловіка передали медикам.
У Луцьку патрульні врятували чоловіка, який сидів на даху багатоповерхівки, щось вигукував і збирався стрибати додолу.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 жовтня.
Сталося це в одному зі спальних районів міста. 26-річний чоловік сидів на краю, звісивши ноги. Поки він відволікся на телефон, патрульні зуміли його відтягнути.
Чому хотів звести рахунки з життям – врятований пояснити не міг. Чоловіка передали медикам.
Нагадаємо, у Дніпрі патрульним в останній момент вдалось врятували жінку, яка хотіла стрибнути з мосту.