Сидел на краю крыши многоэтажки: в Луцке спасли самоубийцу

Сидел на краю крыши многоэтажки: в Луцке спасли самоубийцу

Мужчину передали медикам.

В Луцке патрульные спасли мужчину, сидевшего на крыше многоэтажки, который что-то выкрикивал и собирался прыгать вниз.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 28 октября.

Произошло это в одном из спальных районов города. 26-летний мужчина сидел на краю, свесив ноги. Пока он отвлекся на телефон, патрульные сумели его оттащить.

Почему хотел свести счеты с жизнью – спасенный объяснить не мог. Мужчину передали медикам.

Новости Луцка: патрульные спасли мужчину, который едва не прыгнул с крыши многоэтажки

Напомним, в Днепре патрульным в последний момент удалось спасти женщину, которая хотела прыгнуть с моста.

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