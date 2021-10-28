Сидел на краю крыши многоэтажки: в Луцке спасли самоубийцу

Мужчину передали медикам.
В Луцке патрульные спасли мужчину, сидевшего на крыше многоэтажки, который что-то выкрикивал и собирался прыгать вниз.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 28 октября.
Произошло это в одном из спальных районов города. 26-летний мужчина сидел на краю, свесив ноги. Пока он отвлекся на телефон, патрульные сумели его оттащить.
Почему хотел свести счеты с жизнью – спасенный объяснить не мог. Мужчину передали медикам.
Напомним, в Днепре патрульным в последний момент удалось спасти женщину, которая хотела прыгнуть с моста.