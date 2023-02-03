Скандал через російський паспорт в Міноборони: кому він вигідний

Лієв стверджує, що на фото в копії паспорта був не він, а також запевняє, що там неправильно написане прізвище.

Олександр Лієв, який у четвер, 2 лютого, звільнився з посади т.в.о. директора Департамента військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, назвав причину, з якої з’явились чутки про нібито наявність у нього російського паспорту.

Про це він розповів в коментарі для ТСН.ua, розмірковуючи, кому вигідний такий фейк.

"Я вже звернувся до СБУ, написав відповідну заяву. Тепер вони (правоохоронці – ред.) будуть встановлювати. Це (поява неправдивої інформації – ред.) точно шкодить моїй репутації, моїй родині. Через це мої діти отримали повідомлення з погрозами. Це також дуже шкодить нашій обороноздатності. Є питання, які я вів, їх треба передати іншим людям. Це точно сповільнить темпи по деяких програмах. Це (чутки – ред.) точно пов’язано з моєю професійною діяльністю. На фото в копії паспорта був не я, також неправильно написане прізвище", - розповів нам Олександр Лієв.

Нагадаємо, до завдань вказаного вище департаменту входить забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері військово-технічної політики, спрямованої на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки у мирний час та особливий період, у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

Гучний скандал у Міноборони із Лієвим: коротко

1 лютого з'явилася інформація, що Олександр Лієв написав заяву на звільнення з посади т. в. о. голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України через звинувачення на свою адресу.

Напередодні керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін опублікував допис, у якому пригадав як під час "референдуму" 2014 року Лієв нібито закликав "почути Крим", а також – про блокування ним українських маяків 2006 року. Окрім того, видання "Українська правда" повідомило з посиланням на джерела в розвідці, що Олександр Лієв має громадянство Росії. Втім, 2 лютого видання визнало, що ця інформація не відповідає дійсності, і принесло свої вибачення.

Лієв відкинув усі звинувачення Шабуніна та наголосив, що "його публікація – це передруковування матеріалів кількох попередніх інформаційних кампаній проти мене, інспірованих конкретними людьми, мотивація яких корислива і зрозуміла".

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