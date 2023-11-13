Скільки не працюватиме фунікулер у Києві: що кажуть транспортники

Це вже друга зупинка підйомника у листопаді.

У Києві знову зупинив свою роботу столичний фунікулер. В КП "Київпастранс" розповіли, що на підйомнику трапилася технічна несправність.

Це вже друга зупинка підйомника за останній час.

Нагадаємо, що 8 листопада Київський фунікулер тимчасово призупиняв свою роботу.

"Зараз нам потрібно декілька годин, щоб усунути технічну несправність. Можливо, десь дві години, щоб усе владнати. Поломка не критична – потрібно замінити одну деталь", - повідомили сайту ТСН.ua в КП "Київпастранс".

На підприємстві додають, що не вважають зупинку фунікулера чимось критичним або системним.

"Є певні речі, які виготовлені з матеріалів, які мають свій термін придатності, як у будь-якого транспортного засобу. Тому обидві зупинки фунікулера, які трапилися за останній час – цілком планомірні, і зношені деталі підлягають заміні та ремонту. Чим наші фахівці зараз й займаються", - розповіли в КП "Київпастранс".

Нагадаємо, у київському метрополітені 13 листопада зібрався величезний натовп із пасажирів. Люди не могли зайти на станцію "Теремки", хоча обладнання з оплати проїзду працювало справно. У "Київському метрополітені" запевнили в коментарі для ТСН.ua, що натовп на вході до станції зібрався через збільшення пасажиропотоку.

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