Росіяни обстріляли Нікопольщину: що відомо про постраждалих та руйнування

Вдень 12 листопада російські окупанти атакували Нікопольщину. На жаль, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Деталі

За даними відомства, загарбники вдарили по Нікополю та Покровській сільській громаді з важкої артилерії. Районний центр атакували, зокрема, дроном-камікадзе.

"Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості", – повідомив Лисак.

Внаслідок атаки противника пошкоджені:

комунальне підприємство;

інфраструктурний об'єкт;

3 приватні будинки;

3 господарські споруди;

2 гаражі;

газогін та лінія електропередач.

Наслідки обстрілу Нікополя 12 листопада

Нагадаємо, лише за останній тиждень росіяни у Нікополі вбили в місті 2 людей і поранили ще 8.

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