В Херсоні під час обстрілу працівники енергетичної компанії не пустили в укриття місцевих

Представники енергетичної компанії відмовилися пускати до укриття жінку та дідуся.

В Херсоні, який російські окупанти нещадно обстрілюють, працівники енергетичної компанії відмовилися пускати в укриття жінку та дідуся.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під час сьогоднішнього обстрілу Херсона з боку російських окупантів представники енергетичної компанії відмовилися пускати до укриття жінку та дідуся.

“Така поведінка – ганебна і неприпустима. Укриття – для всіх, а не тільки для працівників або відвідувачів. Надіюсь, всі відповідальні особи мене почули та зрозуміли. Мої співчуття рідним загиблих від рук російських терористів. Скорішого одужання пораненим”, - наголосив Олександр Прокудін.

Він також додав, що з ранку і до вечора окупанти криють вогнем мирні населені пункти регіону. Наразі відомо про 17 постраждалих.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста.

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