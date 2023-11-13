В Херсоні під час обстрілу працівники енергетичної компанії не пустили в укриття місцевих

Представники енергетичної компанії відмовилися пускати до укриття жінку та дідуся.
В Херсоні, який російські окупанти нещадно обстрілюють, працівники енергетичної компанії відмовилися пускати в укриття жінку та дідуся.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, під час сьогоднішнього обстрілу Херсона з боку російських окупантів представники енергетичної компанії відмовилися пускати до укриття жінку та дідуся.
“Така поведінка – ганебна і неприпустима. Укриття – для всіх, а не тільки для працівників або відвідувачів. Надіюсь, всі відповідальні особи мене почули та зрозуміли. Мої співчуття рідним загиблих від рук російських терористів. Скорішого одужання пораненим”, - наголосив Олександр Прокудін.
Він також додав, що з ранку і до вечора окупанти криють вогнем мирні населені пункти регіону. Наразі відомо про 17 постраждалих.
Нагадаємо, що окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста.
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