Сколько не будет работать фуникулер в Киеве: что говорят транспортники

Это уже вторая остановка подъемника в ноябре.

В Киеве снова остановил свою работу столичный фуникулер. В КП "Киевпасстранс" рассказали, что на подъемнике произошла техническая неисправность.

Это уже вторая остановка подъемника за последнее время.

Напомним, 8 ноября Киевский фуникулер временно приостанавливал свою работу.

"Сейчас нам нужно несколько часов, чтобы устранить техническую неисправность. Возможно, где-то два часа, чтобы все уладить. Поломка не критична – нужно заменить одну деталь", — сообщили сайту ТСН.ua в КП "Киевпасстранс".

На предприятии добавляют, что не считают остановку фуникулера чем-нибудь критическим или системным.

"Есть определенные вещи, изготовленные из материалов, имеющих свой срок годности, как у любого транспортного средства. Поэтому обе остановки фуникулера, случившиеся за последнее время, вполне планомерны, и изношенные детали подлежат замене и ремонту. Чем наши специалисты сейчас и занимаются", — рассказали в КП "Киевпасстранс".

Напомним, в киевском метрополитене 13 ноября собралась огромная толпа из пассажиров. Люди не могли зайти на станцию "Теремки", хотя оборудование по оплате проезда работало исправно. В "Киевском метрополитене" заверили в комментарии для ТСН.ua, что толпа на входе к станции собралась из-за увеличения пассажиропотока.

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