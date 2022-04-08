Столиця оговтується від жахіття війни: як оживають вулиці Києва

На в’їзді до Києва знову з’явилися транспортні затори, яких в мегаполісі не було від початку вторгнення РФ.

Щодня на вулицях Києва стає дедалі більше перехожих, потрохи відновлюють роботу заклади торгівлі та сфери надання послуг. Підприємці підраховують збитки, завдані обстрілами окупантів.

Про те, як потрохи оживає столиця України, йдеться в ТСН.

Шок від жахіття війни поволі минає. На в’їзді до Києва знову з’явилися затори, про які мегаполіс вже й забув. На вулицях щодня більшає людей, починає оживати малий бізнес.

У торговельному центрі в одному зі спальних районів Києва власник кафе Максим Прищепа оглядає понищений після обстрілу заклад. Двері цієї кав’ярні вибило вибуховою хвилею. Але цьому закладу ще пощастило. Всередині усе вціліло.

“Ми працювали перші три дні, а потім виїхали. Вирішили повертатися, бо треба було якось відновлювати економіку. І якось відволіктися від цих жахливих новин”, - розповідає він.

Наразі клієнтів ще дуже мало, бо люди повиїжджали з житлового комплексу.

За його підрахунками, для того, щоб відновити вхід до кав’ярні потрібно близько 40 тисяч гривень. А втрати прибутку за півтора місяці складають 70-80 прибутку тисяч.

Мешканці мікрорайону, які не виїжджали зі столиці, поверненню Максима дуже раді, адже його робота це ниточка до мирного життя.

Станцію метро Лук’янівка потрощило після вибуху, як і все довкола. Але ринок, розташований поряд, уже починає працювати. Кожен день – тут все більше людей.

Продавчиня Жанна розповідає, що хоч їй і лячно, але виходити на роботу треба. “У нас було багато товару. Що залишилося - роздали, а щось погнило і пропало. Зараз треба відновлювати, працювати, бо нема за що жити”, - каже вона.

На прилавку перед нею – свіжі овочі, фрукти, і навіть полуниця, завезена із Греції. Коштує навіть дешевше, ніж до війни. Люди приходять, щоб купити городину, перший весняний врожай.

Але не всі ятки на ринку вціліли, багато потрощених. Попереду ще - ремонт даху самого ринку.

Поблизу столичної телевежі, куди теж влучили російські ракети, тепер також вирує життя. Тут відчинилася, зокрема, ятка із шаурмою, довкола якої чи не найбільше людей, які скучили за улюбленою вуличною їжею.

Продавець каже, що вирішили відкриватися, щоб не так відчувалася війна. Втрати бізнесу відчутні – і в грошах, і в продуктах. Тому трошки ціни підняли — на 5-10 гривень.

Почала працювати і розташована поруч перукарня. Майстер каже, що впродовж місяця стояв на блок-пості, а тепер знову працює. Хоч і лячно виходити на роботу, адже й сюди долітали російські снаряди.

Кияни тягнуться до таких острівців мирного життя — зокрема, сьогодні в перукарні було аж 30 людей. І щодня в столиці з’являються нові вивіски - ми працюємо! Життя повертається, разом з невтомною українською працьовитою вдачею.

Український бізнес в столиці починає оживати

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