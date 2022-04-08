8 квітня 2022 року: який сьогодні день / Ботанічний сад ОНУ імені І.І.Мечникова

8 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

8 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

8 квітня 2022 року - п'ятниця. 44-й день війни Росії проти України. 98-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 квітня - Міжнародний день ромів. Подія була заснована у Лондоні у 1971 році під час Світового конгресу ромів. Вперше за багато століть представники ромської національності визнали себе єдиною не територіальною нацією та визначили свої національні символи – прапор та гімн, в основу якого було покладено народну пісню "Джелем, джелем".

8 квітня - яке сьогодні церковне свято

8 квітня - день архангела Гавриїла / commons.wikimedia.org

8 квітня у православному календарі - день архангела Гавриїла і преподобного Василя нового. За народним календарем цей день називають день Василя або Собор Гавриїла Благовіста.

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Архангела Гавриїла шанують не тільки в християнстві, але й в іудаїзмі та ісламі. Його ім’я буквально означає "Всевишній – сила моя". Саме він навчив книжковому письму Моісея, розповів йому про створення світу і першу людину та навчив інших премудростей життя. Пророку Даниїлу Архангел Гавриїл явився і повідомив про час звільнення юдеїв із вавилонського полону, а також про час Боговтілення. За церковним повір'ям саме Архангел Гавриїл сповістив Іокима та Анну про народження від них Пресвятої Діви Марії, а священникові Захарію — про народження святого пророка Іоанна Предтечі.

Саме він приніс Діві Марії звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати Спасителем. Звідси з’явилося прізвисько Гавриїла — Благовіст, або Благовісник.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 квітня

Які сьогодні іменини: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Малахій, Кіндрат, Віра, Марія.

8 квітня народились:

1874 рік — український композитор, диригент і музикознавець, педагог Коссак Михайло Андрійович;

1882 рік — український політичний діяч, публіцист Дмитро Дорошенко;

1886 рік — український геоморфолог, палеогеограф Микола Дмитрієв;

1941 рік — українська актриса, співачка Марія Миколайчук;

1966 рік — український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола;

1979 рік — український боксер-професіонал В'ячеслав Узелков.

Що не можна робити 8 квітня

Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань;

Бажано відмовитися від пломбування зубів — результат може бути невдалим;

Не можна заздрити та лихословити.

Починати нові справи і заводити знайомства;

Перебувати в місцях великого скупчення людей;

Планувати важливі справи;

Не можна зловживати алкоголем;

Позичати гроші.

Що можна робити 8 квітня

За звичаєм цього дня в народі починали садити томати, капусту, квасолю і баштанні культури.

Якщо до 8 квітня остаточно сходив сніг, то підгодовували азотом нарциси і тюльпани, а з лілій і півоній знімали укриття.

Пам'ятні події 8 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 квітня:

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1525 рік — створено державу Пруссію

1709 рік — укладено трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII

1766 рік — у США запатентовано пожежну драбину

1847 рік — в Києві арештовано членів Кирило-Мефодіївського братства

1848 рік — в Австро-Угорщині проголошено рівноправність мов

1904 рік — Англія і Франція підписали угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями

1930 рік — вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка "Земля"

2005 рік — похорон папи римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства

Народні прикмети на 8 квітня

В народі існувало повір'я, що все, що народиться в цей день, вийде нескладним. З цього приводу існувала приказка: "Що народиться на Гавриїла — потворне і некрасиве".