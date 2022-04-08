8 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

8 квітня 2022 року - п'ятниця. 44-й день війни Росії проти України. 98-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
8 квітня - Міжнародний день ромів. Подія була заснована у Лондоні у 1971 році під час Світового конгресу ромів. Вперше за багато століть представники ромської національності визнали себе єдиною не територіальною нацією та визначили свої національні символи – прапор та гімн, в основу якого було покладено народну пісню "Джелем, джелем".
8 квітня - яке сьогодні церковне свято
8 квітня у православному календарі - день архангела Гавриїла і преподобного Василя нового. За народним календарем цей день називають день Василя або Собор Гавриїла Благовіста.
Архангела Гавриїла шанують не тільки в християнстві, але й в іудаїзмі та ісламі. Його ім’я буквально означає "Всевишній – сила моя". Саме він навчив книжковому письму Моісея, розповів йому про створення світу і першу людину та навчив інших премудростей життя. Пророку Даниїлу Архангел Гавриїл явився і повідомив про час звільнення юдеїв із вавилонського полону, а також про час Боговтілення. За церковним повір'ям саме Архангел Гавриїл сповістив Іокима та Анну про народження від них Пресвятої Діви Марії, а священникові Захарію — про народження святого пророка Іоанна Предтечі.
Саме він приніс Діві Марії звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати Спасителем. Звідси з’явилося прізвисько Гавриїла — Благовіст, або Благовісник.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 квітня
Які сьогодні іменини: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Малахій, Кіндрат, Віра, Марія.
8 квітня народились:
- 1874 рік — український композитор, диригент і музикознавець, педагог Коссак Михайло Андрійович;
- 1882 рік — український політичний діяч, публіцист Дмитро Дорошенко;
- 1886 рік — український геоморфолог, палеогеограф Микола Дмитрієв;
- 1941 рік — українська актриса, співачка Марія Миколайчук;
- 1966 рік — український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола;
- 1979 рік — український боксер-професіонал В'ячеслав Узелков.
Що не можна робити 8 квітня
- Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань;
- Бажано відмовитися від пломбування зубів — результат може бути невдалим;
- Не можна заздрити та лихословити.
- Починати нові справи і заводити знайомства;
- Перебувати в місцях великого скупчення людей;
- Планувати важливі справи;
- Не можна зловживати алкоголем;
- Позичати гроші.
Що можна робити 8 квітня
- За звичаєм цього дня в народі починали садити томати, капусту, квасолю і баштанні культури.
- Якщо до 8 квітня остаточно сходив сніг, то підгодовували азотом нарциси і тюльпани, а з лілій і півоній знімали укриття.
Пам'ятні події 8 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 квітня:
- 1525 рік — створено державу Пруссію
- 1709 рік — укладено трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII
- 1766 рік — у США запатентовано пожежну драбину
- 1847 рік — в Києві арештовано членів Кирило-Мефодіївського братства
- 1848 рік — в Австро-Угорщині проголошено рівноправність мов
- 1904 рік — Англія і Франція підписали угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями
- 1930 рік — вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка "Земля"
- 2005 рік — похорон папи римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства
Народні прикмети на 8 квітня
В народі існувало повір'я, що все, що народиться в цей день, вийде нескладним. З цього приводу існувала приказка: "Що народиться на Гавриїла — потворне і некрасиве".
- Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози.
- Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно.
- Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.
- Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.
- Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
- Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.