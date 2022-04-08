8 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

8 апреля 2022 года – пятница. 44-й день войны России против Украины. 98-й день.
Какой сегодня день в Украине и мире
8 апреля – Международный день ромов. Событие было основано в Лондоне в 1971 году во время Всемирного ромского конгресса. Впервые за многие столетия представители ромской национальности признали себя единственной не территориальной нацией и определили свои национальные символы – флаг и гимн, в основу которого была положена народная песня Джелем, Джелем.
8 апреля – какой сегодня церковный праздник
8 апреля в православном календаре – день архангела Гавриила и преподобного Василия нового. По народному календарю этот день называют день Василия или Собор Гавриила Благовеста.
Архангела Гавриила чтят не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает "Всевышний – сила моя". Именно он научил книжному письму Моисея, рассказал ему о сотворении мира и первого человека и научил других премудростям жизни. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и сообщил о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени Боговоплощения. По церковному поверью именно Архангел Гавриил возвестил Иокима и Анну о рождении от них Пресвятой Девы Марии, а священнику Захарию - о рождении святого пророка Иоанна Предтечи.
Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено было стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест или Благовестник.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 апреля
Какие сегодня именины: Лариса, Гаврило, Василий, Анна, Алла, Малахий, Кондратий, Вера, Мария.
8 апреля родились:
- 1874 год – украинский композитор, дирижер и музыковед, педагог Коссак Михаил Андреевич;
- 1882 год – украинский политический деятель, публицист Дмитрий Дорошенко;
- 1886 год – украинский геоморфолог, палеогеограф Николай Дмитриев;
- 1941 год – украинская актриса, певица Мария Миколайчук;
- 1966 год - украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок группы "Гайдамаки" Александр Ярмола;
- 1979 год – украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков.
Что нельзя делать 8 апреля
- В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств;
- Желательно отказаться от пломбирования зубов – результат может быть неудачным;
- Нельзя завидовать и злословить.
- Начинать новые дела и заводить знакомства;
- Находиться в местах большого скопления людей;
- Планировать важные дела;
- Нельзя злоупотреблять алкоголем;
- Одалживать деньги.
Что можно делать 8 апреля
- Обычно в этот день в народе начинали сажать томаты, капусту, фасоль и бахчевые культуры.
- Если до 8 апреля окончательно сходил снег, то подкармливали азотом нарциссы и тюльпаны, а с лилий и пионов снимали укрытие.
Памятные события 8 апреля Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 8 апреля:
- 1525 год - создано государство Пруссию
- 1709 год - заключен трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII
- 1766 год — в США запатентована пожарная лестница
- 1847 год - в Киеве арестованы члены Кирилло-Мефодиевского братства
- 1848 год - в Австро-Венгрии провозглашено равноправие языков
- 1904 год - Англия и Франция подписали соглашение, названное «Сердечным соглашением» (Антантой), окончившее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями
- 1930 год - вышел на экраны кинофильм Александра Довженко "Земля"
- 2005 год - похороны папы римского Иоанна Павла II, ставшего самым массовым церемониальным событием в истории человечества
Народные приметы на 8 апреля
В народе существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится несложным. По этому поводу существовала поговорка: "Родящийся на Гавриила - безобразное и некрасивое".
- Если в этот день заморозки, то весна будет холодной.
- Если снег на крышах все еще остался, целый месяц будет холодно.
- Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
- Сны в ночь на 8 апреля сбываются в течение одной недели после того, как приснятся.
- Если зацвела черемуха – можно высаживать картофель.
- Какая будет погода 8 апреля, такой, по приметам, и будет 8 октября.