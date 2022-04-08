8 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

8 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

8 апреля 2022 года – пятница. 44-й день войны России против Украины. 98-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

8 апреля – Международный день ромов. Событие было основано в Лондоне в 1971 году во время Всемирного ромского конгресса. Впервые за многие столетия представители ромской национальности признали себя единственной не территориальной нацией и определили свои национальные символы – флаг и гимн, в основу которого была положена народная песня Джелем, Джелем.

8 апреля – какой сегодня церковный праздник

8 апреля - день архангела Гавриила / commons.wikimedia.org

8 апреля в православном календаре – день архангела Гавриила и преподобного Василия нового. По народному календарю этот день называют день Василия или Собор Гавриила Благовеста.

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Архангела Гавриила чтят не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает "Всевышний – сила моя". Именно он научил книжному письму Моисея, рассказал ему о сотворении мира и первого человека и научил других премудростям жизни. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и сообщил о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени Боговоплощения. По церковному поверью именно Архангел Гавриил возвестил Иокима и Анну о рождении от них Пресвятой Девы Марии, а священнику Захарию - о рождении святого пророка Иоанна Предтечи.

Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено было стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест или Благовестник.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 апреля

Какие сегодня именины: Лариса, Гаврило, Василий, Анна, Алла, Малахий, Кондратий, Вера, Мария.

8 апреля родились:

1874 год – украинский композитор, дирижер и музыковед, педагог Коссак Михаил Андреевич;

1882 год – украинский политический деятель, публицист Дмитрий Дорошенко;

1886 год – украинский геоморфолог, палеогеограф Николай Дмитриев;

1941 год – украинская актриса, певица Мария Миколайчук;

1966 год - украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок группы "Гайдамаки" Александр Ярмола;

1979 год – украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков.

Что нельзя делать 8 апреля

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств;

Желательно отказаться от пломбирования зубов – результат может быть неудачным;

Нельзя завидовать и злословить.

Начинать новые дела и заводить знакомства;

Находиться в местах большого скопления людей;

Планировать важные дела;

Нельзя злоупотреблять алкоголем;

Одалживать деньги.

Что можно делать 8 апреля

Обычно в этот день в народе начинали сажать томаты, капусту, фасоль и бахчевые культуры.

Если до 8 апреля окончательно сходил снег, то подкармливали азотом нарциссы и тюльпаны, а с лилий и пионов снимали укрытие.

Памятные события 8 апреля Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 8 апреля:

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1525 год - создано государство Пруссию

1709 год - заключен трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII

1766 год — в США запатентована пожарная лестница

1847 год - в Киеве арестованы члены Кирилло-Мефодиевского братства

1848 год - в Австро-Венгрии провозглашено равноправие языков

1904 год - Англия и Франция подписали соглашение, названное «Сердечным соглашением» (Антантой), окончившее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями

1930 год - вышел на экраны кинофильм Александра Довженко "Земля"

2005 год - похороны папы римского Иоанна Павла II, ставшего самым массовым церемониальным событием в истории человечества

Народные приметы на 8 апреля

В народе существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится несложным. По этому поводу существовала поговорка: "Родящийся на Гавриила - безобразное и некрасивое".