У Дніпрі спалахнув вогонь у багатоповерхівці: горіло кафе

У Дніпрі спалахнув вогонь у багатоповерхівці: горіло кафе

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Дніпрі на вулиці Харківській вночі 30 червня сталася пожежа в кафе, розташованому на першому поверсі багатоповерхівки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія трапилася близько 2:00 в Шевченківському районі міста. Там всередині одного з кафе розгорівся вогонь. Громадське харчування знаходиться на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

"Вогнем пошкоджено холодильне обладнання, облицювання стін та стелі, а також електропроводи завдовжки в п'ять метрів. Загальна площа пожежі склала 10 метрів квадратних. Пожежу локалізовано о 2:46 і повністю ліквідовано о 3:19", — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

В результаті події ніхто не постраждав. Що саме стало причиною загоряння, зараз невідомо. В обставинах розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що в Житомирській області у підлітків в руках вибухнув балон з газом. Постраждали дві людини.

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