В Днепре вспыхнул огонь в многоэтажке: горело кафе

В Днепре вспыхнул огонь в многоэтажке: горело кафе

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Днепре на улице Харьковской ночью 30 июня произошел пожар в кафе, расположенном на первом этаже многоэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 2:00 в Шевченковском районе города. Огонь разгорелся внутри одного из кафе. Общепит находился на первом этаже четырехэтажного жилого дома.

"Огнем повреждено холодильное оборудование, облицовка стен и потолка, а также электропровода длиной в пять метров. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар локализован в 2:46 и полностью ликвидирован в 3:19", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области .

В результате происшествия никто не пострадал. Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

Напомним, что в Житомирской области у подростков в руках взорвался баллон с газом. Пострадали два человека.

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